Ірина Геращенко вимагатиме від координатора ОБСЄ відвідати українських заручників на окупованих територіях

Перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко має намір вимагати від координатора ОБСЄ відвідати українських заручників на окупованих територіях.

Про це вона повідомила у Facebook, коментуючи визволення української блогерки-інваліда Людмили Сурженко.

«Пані Людмилу катували. І завтра це обов'язково стане предметом жорсткої розмови під час скайп-конференції щодо заручників у форматі Мінськоі гуманітарної групи. Також я вимагатиму від координатора ОБСЄ в групі відвідати українських заручників на окупованих територіях, до яких роками не допускають МКЧХ і інші міжнародні організації. Це неправильно, що протягом всього часу роботи Мінськоі групи представник ОБСЄ лише раз відвідав українських заручників, і бачив лише кількох з них, а не всіх. До українських тюрем всі міжнародні організації мають доступ. А всі факти катування украінців бойовиками мають бути засуджені як українськими, так і міжнародними судами», - написала Геращенко.

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Вона також висловила сподівання, що за фактом незаконного утримання і катування Сурженко бойовиками вже порушено кримінальну справу проти контрольованих РФ бойовиків.

За інформацією уповноваженої, Сурженко зараз в лікарні під наглядом медиків.

Також Герщанеко анонсувала хорошу новину.

«В нас є ще одна хороша новина , але про неі дещо згодом. Дякую волонтерам і всім причетним до добрих новин в ці дні», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко у Facebook повідомив, що бойовики два тижні тримали в себе та знущались над українським блогером-інвалідом Людмилою Сурженко, після чого відпустили.

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За його інформацією, Сурженко (псевдонім у соцмережах Людмила Ясная) була затримана 13 липня у Луганську під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ Станиця Луганська, на блокпосту бойвиків ЛНР, представниками т.зв. «МДБ ЛНР».

«Приводом для затримання стало невиконання Сурженко команд бойовиків (зазначена особа є інвалідом дитинства по слуху, користується слуховим апаратом, на якому на той час вийшли з ладу акумулятори). У подальшому МДБ ЛНР здійснювало тиск на вказану нашу громадянку, у тому числі фізичний (плоскогубцями пошкоджено палець на руці) з метою оприлюднення у подальшому відео із її “зізнаннями” у роботі на українські спецслужби», - повідомив Клименко.

За його словами, 29 липня 2017 року Сурженко було відпущено на волю, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ Станиця Луганська у важкому психологічному стані, після чого їй надано необхідну медичну допомогу.