Кличко скликає депутатів Київради до нової більшості

Лідер однойменного Блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО закликає депутатів міської ради до входження в нову опозиційну до нинішньої столичної влади більшість.

Як повідомляє прес-служба Блоку, ініціатива створення Координаційної ради Порятунку Києва стала ключовим повідомленням В.КЛИЧКА під час першої появи перед пресою після перемоги у Штутгарті.

31 березня під час прес-конференції в Києві В.КЛИЧКО зазначив, що хоче, аби “естафета перемог” увійшла в усі сфери життєдіяльності нашої країни. “Це задача моя та моєї команди», - заявив В.КЛИЧКО.

«Після перемоги над Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ увесь свій робочий час я присвячу давньому супернику - горе-меру Києва, який навіть нещодавно провів відкрите тренування на стадіоні. Як офіційний претендент на його місце, планую перемогти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО достроково”, - поділився своїми планами В.КЛИЧКО.

Він впевнений, що остання спроба влади провести засідання Київради 26 березня показала, що “мер «догосподарювався» і йому більше не підконтрольна депутатська більшість”.

“Наступним кроком фракцій, які далі не хочуть терпіти політику київської влади, має стати об’єднання у Координаційну раду Порятунку Києва», - висловив переконання В.КЛИЧКО.

Він наголосив, що в Київраді має бути налагоджена послідовна командна робота нової більшості, що забезпечить перемогу над мером Києва.

“Я закликаю всі фракції до діалогу, адже сьогодні важливо відкинути політичні амбіції, забути про звання, регалії та посади і взятися за роботу - звільнити місто від злочинної влади та перетворити Київ на справжню європейську столицю. Але це неможливо без кроків назустріч один одному. І сьогодні я роблю перший такий крок», - звернувся В.КЛИЧКО до представників всіх фракцій.

Як повідомляв УНІАН, заплановане на 26 березня засідання сесії Київської міської ради після проведеної погоджувальної ради керівників фракцій було перенесене на наступний тиждень.

На брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив: «Я, як головуючий, мушу поінформувати, що на Погоджувальній раді не було досягнуто єдиної позиції по порядку ведення засідання сесії. Тому було прийнято рішення перенести пленарне засідання на наступний тиждень». Він пояснив, що засідання сьогодні не може відбутися через те, що у сесійну залу «знов повернулася політика».

В інтерв’ю журналістам депутат Київради від Блоку Кличка Валерій КАРПУНЦОВ заявив, що порядок денний сьогоднішнього засідання був сформований без врахування пропозицій представників фракцій БЮТ, Блоку Катеринчука і Блоку Литвина, а також фракції Блоку Кличка. У зв’язку з цим, за його словами, ці фракції виступають категорично проти того порядку денного засідання, який пропонує О.ДОВГИЙ. Саме через цю неузгодженість і було прийнято рішення перенести засідання.

Як відомо, 12 лютого депутати опозиційних фракцій Київради, зокрема Блоку Кличка, БЮТ і за підтримки Блоку Литвина, Блоку Катеринчука і частини фракції Партії регіонів зібрали підписи про тимчасове відсторонення О.ДОВГОГО від головування на одному засіданні сесії, створивши тоді таким чином нову більшість в міськраді.