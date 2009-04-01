Томенко питає, хто писав Ющенку Конституцію і чи він її читав

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що запропонований Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ варіант змін до Конституції не буде підтриманий парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами М.ТОМЕНКА, варіант, запропонований главою держави, є «10 конституційними ініціативами ЮЩЕНКА до створення президентсько-олігархічної України».

«Якщо буде ухвалена така Конституція, то в Україні буде затверджена влада Президента і олігархів, які отримають фантастичні повноваження як майбутні сенатори двопалатного парламенту», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що всі ініціативи Президента зліквідовують усі цивілізовані принципи управління державою.

Зокрема, заступник голови ВР розкритикував ініціативу щодо проведення адміністративно-територіальної реформи; ініціативу, яка передає повноваження вносити зміни до Конституції України через референдум; створення Національних зборів з двох палат; збереження депутатської недоторканності; підвищення статусу Президента тощо.

«Я не бачу шансів, щоб така Конституція була прийнята», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що виникає питання, хто писав такі зміни до Конституції і чи взагалі їх читав Президент. М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що всі ініціативи, які викладені у законопроекті, відрізняються від раніше зроблених заяв Президента.

Заступник голови ВР також наголосив, що найближчим часом у парламенті буде створена комісія по внесенню змін до Конституції, яка напрацює узгоджений проект закону. При цьому він не виключив, що у команди Секретаріату Президента буде бажання затвердити запропоновані Президентом зміни до Конституції, уникаючи парламент, через референдум.

«Але я хочу нагадати, що такі зміни референдум може затвердити, але відповідний закон ухвалює ВР», - сказав М.ТОМЕНКО.