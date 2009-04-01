Яценюк думає, що дату виборів Президента ще можна переграти

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає скасування постанови Верховної Ради України щодо призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав журналістам у кулуарах ВР.

«Я не виключаю того, що постанова Верховної Ради щодо призначення виборів Президента на 25 жовтня може бути скасована», – зазначив він.

«Але при цьому, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК, - чітко зрозуміло тільки одне: політичний і юридичний процес запущено, президентська кампанія стартувала і підтвердженням цього є сьогоднішнє голосування».

Він також зазначив, що всі основні політичні сили вже давно розпочали президентські перегони, а тепер мають легальний термін їх проведення.

«Тепер стає неможливим такий розвиток політичних сценаріїв як зміна Конституції та скасування інституту прямих президентських виборів», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі. “За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.