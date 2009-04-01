НАТО - Україні: після самміту в Бухаресті нічого не змінилося
Київ та Тбілісі не готові...
|Джеймс АППАРТУРАЙ
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.
«В цілому нічого не змінилося з часів Бухарестського саміту, коли були встановлені принципові підходи», - сказав він. «Інша справа, що Україна та Грузія поки не готові до членства в НАТО», - додав Дж.АПАТУРАЙ.
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2008 року на саміті в Бухаресті лідери країн - членів НАТО ухвалили політичне рішення про те, що Україна і Грузія повинні стати членами цієї організації в майбутньому, проте відмовилися надавати їм План дій для членства, вирішивши, що обидві країни не готові для отримання такого плану.
2 грудня на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною і Грузією без надання їм Планів дій для членства в Альянсі.