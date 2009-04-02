Боротьба з кризою тепер відійде на другий план

З оголошенням дати президентських виборів в Україні боротьба з кризою відійде на другий план.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

Він зазначив, що якщо до сьогоднішнього дня економіка могла сподіватися, що найближчі 2-3 місяці будуть стабільними, то тепер про таку стабільність говорити не доводиться.

«Для економіки це нічого хорошого не світить, хоча для економіки й так нічого хорошого не світило. Якщо раніше була надія на те, що декілька місяців будуть стабільними, до початку передвиборчих перегонів, то зараз про це не йдеться», - зазначив Д.БОЯРЧУК.

Він підкреслив, що якщо раніше зусилля української влади у боротьбі з кризою багато в чому були пов`язані з виконанням рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ), то вже зараз лунають думки, що кредит МВФ має для України не таке вже й велике значення, та й вимоги, які висуває Фонд, не зовсім відповідають інтересам держави. Враховуючи це, Д.БОЯРЧУК вважає, що вже через деякий час боротьба з кризою відійде на другий план і влада зосередиться на підготовці до майбутніх президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422, зареєстрованих у сесійному залі. «За» проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набуває чинності з моменту публікації.