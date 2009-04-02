Експерт називає диктатом заяву Медведєва
"Не треба зважати на цю істерику"
|Григорій Перепелиця
Про це Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ сказав у коментарі агентству УНІАН.
“У даному випадку це є відвертий диктат. МЕДВЕДЄВ, як ми побачили на зустрічі з канцлером МЕРКЕЛЬ, відверто висловив ультиматум Німеччині і в її очах всьому Європейському Союзу. І, безумовно, Росія діє з позиції сили стосовно України”, - сказав він.
Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що Росія після кавказької війни взагалі перестала рахуватись з суверенністю нових незалежних держав. “Її політика спрямована на відвертий силовий тиск, і не тільки стосовно України, а й всіх європейських країн, принаймні, переважної більшості. Тепер ПУТІН і МЕДВЕДЄВ намагаються розмовляти із Заходом з позиції сили”, - додав він.
Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає, що Україна не повинна піддаватися на цей шантаж, тому що силова політика ефективна до того часу, поки на неї піддаються. Якщо противна сторона починає у відповідь займати жорстку позицію, тоді ефект від такої політики різко падає, зазначив експерт.
На думку Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, російський кредит все одно Україну не виручить, а тільки накладе на неї додаткові політичні зобов’язання.
“Тому, мені здається, не треба зважати на цю істерику, а треба реалізувати ті принципи, які були задекларовані в Брюсселі в меморандумі”, - наголосив він.
Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ також вважає, що в кінцевому рахунку модернізація газотранспортної системи вигідна перш за все Росії, тому що вона дає можливість транспортувати російські енергоресурси в стабільному режимі і бути застрахованим від технічних і політичних ризиків. Але питання в тому, зазначив він, що Росія переслідує в усій цій війні не економічні, а політичні інтереси.
“Її мета - відібрати українську “трубу”, щоб мати монополію згідно з російською енергетичною стратегією не тільки на видобування енергоресурсів, але й на їх транспортування. Коли встановлюється така монополія, тоді Росія може легко диктувати Європі політичні умови або політичні вимоги. В такому разі не варто сподіватися на російські кредити, вони все одно суцільно політизовані, і тому нам доведеться розраховуватися не тільки відсотками, але й власним суверенітетом”, - сказав він.
На думу експерта, для покращення відносин з Росією Україні треба демонструвати досить сильну позицію. “Коли Росія бачитиме в особі України не слабкого партнера, який бігає до всіх з простягнутими руками, а сильного партнера, тільки в такому разі Росія може пом’якшити свою позицію, розуміючи, що силова політика не дає необхідних дивідендів”, - додав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.