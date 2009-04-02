Експерт називає диктатом заяву Медведєва

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ розцінює як “відвертий диктат” заяву Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що Росія не виділить Україні кредит, якщо не будуть враховані її інтереси у питаннях енергетики.

Про це Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ сказав у коментарі агентству УНІАН.

“У даному випадку це є відвертий диктат. МЕДВЕДЄВ, як ми побачили на зустрічі з канцлером МЕРКЕЛЬ, відверто висловив ультиматум Німеччині і в її очах всьому Європейському Союзу. І, безумовно, Росія діє з позиції сили стосовно України”, - сказав він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що Росія після кавказької війни взагалі перестала рахуватись з суверенністю нових незалежних держав. “Її політика спрямована на відвертий силовий тиск, і не тільки стосовно України, а й всіх європейських країн, принаймні, переважної більшості. Тепер ПУТІН і МЕДВЕДЄВ намагаються розмовляти із Заходом з позиції сили”, - додав він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає, що Україна не повинна піддаватися на цей шантаж, тому що силова політика ефективна до того часу, поки на неї піддаються. Якщо противна сторона починає у відповідь займати жорстку позицію, тоді ефект від такої політики різко падає, зазначив експерт.

На думку Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, російський кредит все одно Україну не виручить, а тільки накладе на неї додаткові політичні зобов’язання.

“Тому, мені здається, не треба зважати на цю істерику, а треба реалізувати ті принципи, які були задекларовані в Брюсселі в меморандумі”, - наголосив він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ також вважає, що в кінцевому рахунку модернізація газотранспортної системи вигідна перш за все Росії, тому що вона дає можливість транспортувати російські енергоресурси в стабільному режимі і бути застрахованим від технічних і політичних ризиків. Але питання в тому, зазначив він, що Росія переслідує в усій цій війні не економічні, а політичні інтереси.

“Її мета - відібрати українську “трубу”, щоб мати монополію згідно з російською енергетичною стратегією не тільки на видобування енергоресурсів, але й на їх транспортування. Коли встановлюється така монополія, тоді Росія може легко диктувати Європі політичні умови або політичні вимоги. В такому разі не варто сподіватися на російські кредити, вони все одно суцільно політизовані, і тому нам доведеться розраховуватися не тільки відсотками, але й власним суверенітетом”, - сказав він.

На думу експерта, для покращення відносин з Росією Україні треба демонструвати досить сильну позицію. “Коли Росія бачитиме в особі України не слабкого партнера, який бігає до всіх з простягнутими руками, а сильного партнера, тільки в такому разі Росія може пом’якшити свою позицію, розуміючи, що силова політика не дає необхідних дивідендів”, - додав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.