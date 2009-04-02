Партія регіонів заблокувала Верховну Раду

Народні депутати від Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, ще напередодні пленарного засідання депутати з Партії регіонів зайняли «ключові» позиції у сесійній залі. Зокрема, вони заблокували стільцями входи до сесійної зали з боку президії, зайняли саму президію, а також трибуну парламенту.

У сесійній залі розміщені плакати такого змісту: «Криза – стоп, влада – у відставку», «Бездарну владу на переплавку», «Схід та Захід разом проти злочинної влади», «Геть коаліцію національного дерибану», «МВФ – майбутнє влади у Флориді» тощо.

Місце голови Верховної Ради у президії “традиційно” зайняв депутат Олексій ЖУРАВКО.