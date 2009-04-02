Віце-президент Європарламенту зустрінеться з Морозом
10:26, 02 квітня 2009Політика
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Сівець прибуває до Києва сьогодні
|Марек СІВЕЦЬ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.
У програмі візиту віце-президента Європарламенту, зокрема, зустріч з віце-прем`єр міністром України з питань європейської інтеграції Григорієм НЕМИРЄЮ, зустріч з лідером СПУ, спікером ВР V скликання Олександром МОРОЗОМ.
3 квітня М.СІВЕЦЬ виступить перед студентами Київського університету імені Тараса Шевченка з лекцією на тему про перспективи європейської інтеграції України (Червоний корпус, актовий зал, з 9.00 до 11.00). Після лекції віце-президент Європейського парламенту відповість на питання ЗМІ.
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