Рада не працює: депутати точать ляси і читають газети

Станом на 10.20 ранкове засідання парламенту не розпочалося – народні депутати з фракції Партії регіонів блокують президію і трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не зайшов до сесійної зали.

Трибуна, президія парламенту та урядова ложа заблоковані народними депутатами із фракції Партії регіонів.

В дверях, які розміщені за президією, і якими користуються члени президії, в тому числі і В.ЛИТВИН, заблоковані кріслами.

На трибуні народні депутати із Партії регіонів стоять з 2- ма мегафонами.

В сесійній залі незначна кількість депутатів із фракції БЮТ.

У залі розміщені плакати «Криза – стоп!», «Владу – у відставку!», «Бездарну владу – на переплавку!».

Крім того, на ложі, де зазвичай перебувають помічники народних депутатів, розміщено лозунг: «Литвин, твоя коаліція грабує людей!».

В сесійній залі також деякі депутати із ПР мають мегафони. В основному депутати між собою розмовляють, або читають газети.