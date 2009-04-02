ПР і «техперсонал з Секретаріату» працюють на імпічмент Ющенка?

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков вважає, що Партія регіонів і окремі співробітники СП спеціально підштовхують Президента до видання Указу про розпуск парламенту, щоб почати процедуру імпічменту глави держави.

«Сьогодні ми стали свідками запуску сценарію з повної дискредитації Президента, який реалізує Партія регіонів спільно з відомим всій країні «техперсоналом» з Секретаріату. Вони спеціально провокують Віктора Ющенка на видання Указу про розпуск парламенту, щоб витягнути додаткові аргументи на користь початку процедури імпічменту», - цитує Третьякова "Главред". «Таким чином, - підкреслив народний депутат, - можна зробити висновок: Партія регіонів навмисно розхитує ситуацію в країні, що веде до серйозних економічних і соціальних потрясінь в суспільстві».

Депутат також нагадав, що «на вчорашньому засіданні Рада визначила дату наступних президентських виборів. На цьому депутатському корпусу, і особливо опозиції, слід було б поставити крапку, і почати працювати на благо країни, а не діяти за принципом: чим гірше – тим краще».