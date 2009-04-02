В Україну їде президент Європарламенту
15:52, 02 квітня 2009Політика
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Пьоттерінг виступить у ВР
Як повідомили УНІН у прес-службі ВР, програмою візиту передбачені зустрічі президента Європарламенту з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Г.ПЬОТТЕРІНГ також виступить під час додаткового пленарного засідання Верховної Ради України 6 квітня.
У рамках офіційного візиту запланована участь Г.ПЬОТТЕРІНГА у засіданні круглого столу з представниками неурядових організацій
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