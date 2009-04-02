Від Ющенка вимагають до 30 квітня звільнити Черновецького

Блок Віталія Кличка вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА до 30 квітня 2009 року звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку Кличка щодо ситуації в Києві.

“Від імені територіальної громади міста Києва ми вимагаємо від прем’єр-міністра України внести подання Президенту України про звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Вимагаємо від Президента України в термін до 30 квітня 2009 року звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації”, - наголошується в заяві.

Також Блок Кличка звернувся до депутатських фракцій Київради з пропозицією створення «Координаційної ради порятунку Києва» і об’єднання у конструктивну більшість задля забезпечення основних принципів місцевого самоврядування, стабілізації економічної та соціальної ситуації у місті виконання антикризових заходів, перегляду бюджету столиці, залучення громади до прийняття рішень.

За словами авторів заяви, “столиця України сьогодні опинилась у ситуації, у якій не була з часів Великої Вітчизняної Війни”, “інфраструктура міста знаходиться у глибокому колапсі, про що свідчить ситуація у житлово-комунальній сфері, екології, транспорті і соціальній сфері”.