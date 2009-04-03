Під вікнами Ющенка збираються люди

У п’ятницю вранці поблизу секретаріату президента у Києві збираються групки людей.

У таких групках станом на 8 годину ранку близько 20-30 осіб.

Вони стоять в очікуванні на підходах до секретаріату президента на вулиці Банковій та Лютеранській (перпендикулярна до Банкової, де знаходиться секретаріат).

Жодних плакатів ці люди не тримають, гасел не виголошують, та, вочевидь, прибули в центр Києва для участі в акції.

Певні особи звіряють по телефону "місце дислокації".

Поруч із ними перебувають напоготові працівники міліції, фактично перепиняючи людям шлях, однак жодних дій ні ті, ні інші не роблять.

Як відомо, Партія регіонів попереджала про те, що у п’ятницю проведе масові акції у Києві – зокрема, під будівлями секретаріату президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Акція на Майдані Незалежності, як сказав у четвер "регіонал" Олександр Єфремов, розпочнеться о 13:00.

У Маріїнському парку, навпроти Верховної Ради, ще раніше були встановлені з десяток наметів з символікою Партії регіонів.

Українська правда