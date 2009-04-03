Ющенко огляне зразки бойової техніки
08:59, 03 квітня 2009Політика
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Президент їде на Хмельниччину
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Хмельницької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО ознайомиться з основними завданнями, організаційно-штатною структурою та бойовими можливостями 8-го окремого полку спеціального призначення та 19-ї Хмельницької ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.
Крім того, Президент огляне зразки бойової техніки і озброєння військ спеціального призначення та ракетних військ, а також зразки реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».
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