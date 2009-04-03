Ющенко: з України формують «образ ворога»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що звинувачення в участі українських військових у грузино-російському конфлікті спрямовані на формування у росіян «образу ворога» в особі України.

Про це він заявив в інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

«Я Вам даю слово Президента, що до такої нісенітниці, до такої дурості Україна не має ніякого відношення. Це російська заготовка. Це так обробляють Росію, громадян, так формується образ ворога», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я Вам даю слово - ми готові бути відкриті в цьому питанні для будь-якої міжнародної комісії, для національної комісії. Ніякої військової присутності в тому, що ми називаємо грузино-російський конфлікт, із українського боку не було. І велика крапка», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він зазначив, що військово-технічна співпраця між Україною та Грузією не суперечила міжнародному законодавству в цій сфері.

«Ми не порушили жодне міжнародне зобов`язання. Ні щодо Росії, ні щодо Грузії, ні щодо третьої країни», - підкреслив Президент України.

Він зазначив, що військово-технічна співпраця між Україною та Грузією триває останні 10-12 років, так само як і з країнами Середньої Азії, Балтії, Латинської Америки та Африки.

«Я щиро бажаю, щоб російська нація прозоро розібралася в дійсних причинах, ускладненнях, природі цього конфлікту. Посилатися на те, що Україна створила якусь некоректність, щось додала недружнього Росії або комусь третьому, – це велика неправда. Але вже якось звикаєш, що вже багато питань у наших двосторонніх відносинах через російську пресу, через російську державну політику обростає такими байками, які немає бажання коментувати», - додав В.ЮЩЕНКО.