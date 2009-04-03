Ющенко поїхав у Хмельницьку область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Хмельницької області, де він відвідає полігон 8-го окремого полку спеціального призначення Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО ознайомиться зі структурою та бойовим складом ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ, бойовими можливостями та станом ракетних комплексів, а також реактивних систем залпового вогню.

Крім того, Президента поінформують про перспективи розвитку озброєння ракетних комплексів та реактивних систем залпового вогню для потреб ЗСУ. В.ЮЩЕНКО також ознайомиться із завданнями та бойовими можливостями підрозділів спецпризначення, організацією та проведенням заходів бойової підготовки їх особового складу.

Президент, зокрема, побачить дії особового складу підрозділів спецпризначення Сухопутних військ ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони.

В.ЮЩЕНКО також огляне зразки озброєння та спорядження підрозділів спецпризначення та поспілкується з військовослужбовцями 8-го окремого полку спецпризначення та 19-ї ракетної бригади. Президент вручить 10-ти військовим пам`ятні годинники.

Також Президент ознайомиться з ходом створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У поїздці Президента супроводжують міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ та заступник глави Секретаріату Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

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