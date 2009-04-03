Литвин зібрав лідерів фракцій

У Верховній Раді України проходять консультації лідерів фракцій, які проводить голова парламенту Володимир ЛИТВИН

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Зокрема, на засіданні обговорюватиметься питання щодо нормалізації роботи Верховної Ради.

При цьому депутати від Партії регіонів продовжують блокувати роботу парламенту. Пленарне засідання у п’ятницю не було відкрито.