Партія регіонів назвала свою місію

Партія регіонів вважає своєю місією врятувати Україну від можливого силового громадянського протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО на мітингу протесту, який відбувається сьогодні біля Верховної Ради.

«Не мета Партії регіонів - розхитати ситуацію, дорватися до влади та керувати на власний розсуд…», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас він підкреслив, що чинна влада не здатна і не хоче працювати, тому Партія регіонів не може залишатися осторонь цієї ситуації.

«Ми хочемо врятувати країну від можливого силового громадського протистояння», - пояснив він завдання та цілі масових акцій протесту, які Парті регіонів проводить в Україні, зокрема, у столиці.

Водночас, заступник голови фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ, звертаючись до учасників акції, наголосив, що якщо нинішня влада продовжить керувати державою, для України можуть настати вже незворотні наслідки в економічній, духовній, зовнішньополітичній та інших важливих сферах життя.

Народний депутат-“регіонал” Олексій ЖУРАВКО заявив у своєму виступі: «Я інвалід, на візку. Але ніколи не стану перед цією владою на коліна».

У свою чергу, заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН зауважила, що, можливо, не всі представники Партії регіонів вміють і хочуть «красиво говорити», але є справжніми професіоналами у багатьох життєважливих для держави сферах, вони можуть та хочуть вивести Україну з кризи.

Г.ГЕРМАН побажала людям доброї підготовки до Великодніх свят та висловила упевненість, що у найближчому майбутньому український народ збиратиметься разом лише для святкування добрих подій, а не для протестів.