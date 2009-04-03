Регіонали підтягуються на Майдан

У Києві тисячі учасників акції протесту, організованої Партією регіонів, вирушили з центральних вулиць на Майдан Незалежності, де о 13.00 розпочнеться масовий мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вже завершилися масові акції протесту, організовані Партією регіонів біля будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів та Секретаріату Президента.

Колони тисяч учасників мітингів організовано під керівництвом ініціативних груп переміщуються центральними вулицями Києва у напрямку головної площі – Майдану Незалежності, де о 13.00 розпочнеться наступний етап акції Партії регіонів – мітинг-протест «Замінимо владу, зупинимо кризу!».

Як повідомляв УНІАН, на мітингу зі своїми оцінками ситуації в Україні і вимогами до влади зі сцени на Майдані Незалежності виступлять мери міст, керівники органів місцевого самоврядування, народні депутати, а також лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Учасники акцій протесту планують прийняти резолюцію.