У Черновецького кажуть, що Ющенко погодився на кадрову пропозицію мера

Кандидатуру Дениса БАССА на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації погоджено в Секретаріаті Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськадміністрації.

“Сьогодні Президент погодив Дениса БАССА на посаду першого заступника голови Київської міської держадміністрації. За поданням Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - поінформували в прес-службі.

Після повернення з відпустки Київський міський голова має видати розпорядження про призначення Д.БАССА.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня ц.р. скасував розпорядження голови Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Д.БАССА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Броніслава СТИЧИНСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА та Олександра ЛУЦЬКОГО.

За словами глави держави, ці посадовці були призначені без узгодження з ним всупереч статті 16 закону «Про столицю України - місто-герой Київ», указу Президента від 4 серпня 2006 року №675 «Про підготовку пропозицій і попередній розгляд кандидатур для призначення на посади і звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».

20 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виконання указу Президента підписав розпорядження про звільнення цих п’яти заступників із займаних посад.

27 березня в.о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з 27 березня по 6 квітня перебуває у відпустці – УНІАН) повідомив, що звільнені згідно з указом Президента України від 6 березня заступники голови Київської міськдержадміністрації призначені виконуючими обов’язки. Разом з тим, на той день вже був погоджений на посаду заступника голови КМДА О.ЛУЦЬКИЙ.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що остаточно кадрові питання в мерії вирішує мер, який після узгодження з Секретаріатом Президента має підписати відповідні розпорядження про призначення своїх заступників.