Ющенко і Тимошенко переконали МВФ повернутися

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну в середині наступного тижня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зовнішніх зв’язків Міжнародного валютного фонду, МВФ отримав переконливі запевнення від Президента України та прем’єр-міністра щодо їхньої налаштованості забезпечити впродовж тижня 13-17 квітня ухвалення законів, спрямованих на зміцнення фінансового стану Пенсійного фонду та НАК «Нафтогаз України», а також узгоджених з МВФ та Світовим банком законопроектів, що мають сприяти запровадженню стратегії реструктуризації банківського сектора.

З огляду на вищеозначене, місія МВФ під проводом Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ планує повернутися до Києва у середині наступного тижня для того, щоб продовжити дискусії у рамках першого перегляду програми, підтримуваної фінансуванням за угодою «стенд-бай».