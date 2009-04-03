Відшкодування ПДВ за партійним принципом: БЮТ одержує, інші - ні

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ вважає, що сьогодні відшкодування ПДВ здійснюється за партійним принципом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні на прес-конференції.

"На сьогодні заборгованість з ПДВ у Полтавській області становить близько 400 млн. грн. Відшкодування ПДВ здійснюється за партійним принципом, тобто ті (підприємці), які є членами БЮТ, отримують ПДВ, інші – ні. Минулого року 140 млн. грн. розподілилися по ГЗК і КрАЗу, ні вагонний завод, ні ГРЛ не одержали", - заявив В.АСАДЧЕВ.

Довідка. За даними ЗМІ, власником Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) і АвтоКрАЗу є Костянтин ЖЕВАГО, народний депутат, представник фракції БЮТ.