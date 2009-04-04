Литвин: Конституцію треба не змінювати, а виконувати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в умовах кризи недоцільно вносити зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, «в умовах кризи зміни до Конституції не вносять», і необхідно виконувати нинішню Конституцію України, оскільки «усі біди від того, що тотально ігнорується Конституція, а потім усе списують на її недолугість і недосконалість».

Водночас він зазначив, що внесення змін до Конституції парламентом залежить від двох основних політичних сил (йдеться про фракції Партії регіонів і БЮТ, оскільки необхідно не менше 300 голосів депутатів – УНІАН).

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що немає жодних підстав для того, щоб блокувати процес створення комісії ВР, яка займатиметься підготовкою законопроектів щодо змін до Конституції для розгляду в сесійній залі.

Як сказав В.ЛИТВИТН, є деякі перестороги, «що ми повинні освятити домовленості і створити фон» для реалізації задумів певних політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його у парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.