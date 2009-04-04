Ющенко дав орден ректору Московського держуніверситету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив ректора Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Віктора САДОВНИЧОГО орденом «За заслуги» І ступеня.

Текст відповідного указу від 26 березня 2009 року розміщено на офіційному сайті глави Української держави.

Як зазначається в указі, ректора МДУ, віце-президента і академіка Російської академії наук, іноземного члена Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, професора В.САДОВНИЧОГО нагороджено за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-російського співробітництва у галузі освіти і науки, багаторічну плідну наукову і громадську діяльність.