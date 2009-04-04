Литвин вважає вимоги Ющенка непідйомними

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що виконати вимоги Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо зняття депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого законодавства для проведення дострокових парламентських і президентських виборів неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час програми “Свобода на Інтері».

«Ті вимоги, які наголосив Президент як необхідну передумову для дочасних виборів, вони є непідйомними», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що для зняття депутатської недоторканності потрібно внести зміни до Конституції, а це робиться впродовж двох сесій парламенту. «Тому треба приймати рішення без будь-яких умов. Якщо є така згода, то тоді виходити з того факту, що це політичне рішення», - додав спікер.

За його словами, якщо буде прийнято рішення про дострокові вибори, то “ми повинні бути свідомі того, що у нас Конституція не працює і ми домовляємося політично”.

«Дострокові президентські вибори можливі за декількох умов – у випадку недієздатності Президента, у випадку імпічменту, у випадку смерті та якщо Президент на засіданні Верховної Ради України заявляє про свою відставку. Це відкриває дорогу до президентських виборів», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що Верховна Рада України прийняла політичне рішення щодо проведення 25 жовтня виборів Президента. «Але це рішення спирається на настрої людей. Вони хочуть якомога швидше, бо вони вірять, що прийдуть нові і будуть працювати краще», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН погодився, що вся влада, яка довела свою неспроможність, як місцева так і центральна, повинна піти у відставку.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

«Я готовий прийняти рішення про дострокові президентські вибори. Бо це рішення сьогодні від мене залежить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО висловив готовність йти на дострокові президентські вибори, але якщо вони відбудуться одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловився за проведення дострокових парламентських виборів за новим законодавством, яке передбачатиме введення відкритих виборчих списків.

Також ще одною умовою оголошення дострокових виборів Президента В.ЮЩЕНКО називає ухвалення рішення про скасування депутатської недоторканності.