Третяков обіцяє поступитися регіоналам квотою НУ-НС в Кабміні

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков вважає, що проведення дострокових парламентських і президентських виборів в період світової фінансової кризи є не тільки шкідливим для країни, але і аморальним явищем. Про це народний депутат повідомив в прямому ефірі програми «Свобода слова» на ТРК «Україна», пише Главред.

За словами Третьякова, «люди живуть трьома критеріями – знаками, символами і міфами. Президент пропонує проводити вибори на фоні солдатів, Партія регіонів пропонує проводити вибори на тлі Майдану. Якщо пройдуть вибори, які ініціюють ці дві сили, – вони матимуть початок, але не матимуть кінця».

Третяков також зауважив, що ситуація, за якої всі гілки влади підуть на вибори, «може призвести до того, що держава Україна перестане взагалі існувати». Як один з можливих сценаріїв Третяков також назвав ситуацію, коли буде введено пряме президентське правління, що у результаті ще більше нашкодить політичному і економічному стану країни.

Звертаючись до представників опозиції з Партії регіонів, Третяков закликав їх брати участь в вирішенні державних, в першу чергу – економічних проблем. «Хочте конструктивно працювати – йдіть в уряд. Як заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона», думаю, ми зможемо поступитися своїми квотами в уряді, якщо ви туди відправите кваліфіковані кадри», - підкреслив Третяков.