Ющенко і Петтерінг проведуть спільну прес-конференцію

Cьогодні, 6 квітня, о 13.45 відбудеться спільна прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голови Європарламенту Ганса-Герта ПЕТТЕРІНГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Банкова, 11.

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Як повідомляв УНІАН, президент Європейського парламенту перебуватиме з офіційним візитом в Україні до 7 квітня. Його зустріч з В.ЮЩЕНКОМ запланована на сьогодні на 13.00.