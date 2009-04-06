Петтерінг: ЄС і Україна мають розробити спільну стратегію енергобезпеки

Європейський Союз і Україна мають розробити спільну стратегію енергетичної безпеки на принципах Енергетичної хартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на позачерговому засіданні Верховної Ради України Президент Європейського парламенту Ганс-Герт ПЕТТЕРІНГ.

У своєму виступі він зазначив, що газова криза, яка виникла через конфлікт між Україною та Росією, «викликала серйозне занепокоєння в ЄС».

За словами Г-Г.ПЕТТЕРІНГА, нині ЄС переглядає свою енергетичну політику, працює над створенням спільного енергетичного ринку й обговорює «диверсифікацію енергетичних джерел».

«Ця криза, звичайно, висвітлила ключову роль України у забезпеченні енергетичної безпеки ЄС і у гарантуванні безперебійного постачання газу до споживачів у ЄС й підкреслила, що Україна повинна контролювати свою енергетичну незалежність», - сказав Г.ПЕТТЕРІНГ.

Він вважає, що «це прямо пов’язано з політичною стабільністю та процвітанням України».

Президент Європарламенту наголосив, що для запобіганню подібним конфліктам між Україною та Росією у майбутньому ЄС і Україна «повинні знайти довгострокові рішення щодо постачання газу на ринки ЄС».