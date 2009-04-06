Дострокові вибори парламенту Ющенко може призначити на 25 жовтня?

Президент Віктор ЮЩЕНКО дійсно згоден скоротити термін свого перебування на посту глави держави і провести одночасні парламентські й президентські вибори.

Як стверджують джерела газети "Коммерсант-Украина (№59 від 6 квітня) " в Секретаріаті Президента, остаточно це рішення нібито було затверджено у п`ятницю вранці, а його ініціатором виступив глава СП Віктор БАЛОГА.

Сам В.БАЛОГА підтвердив, що брав участь в попередньому обговоренні цієї ініціативи, і запевнив у серйозності намірів В.ЮЩЕНКА.

"Вибори Президента 25 жовтня будуть достроковими, тому що за Конституцією їх слід було провести 17 січня 2010 року. Але для Президента не критичні додаткові три місяці перебування у владі, оскільки в цьому випадку на кону майбутнє країни", - сказав В.БАЛОГА, додавши, що спільні дострокові вибори будуть "відображенням народної волі".

"Вийдіть на вулицю і запитайте у перехожих, що вони думають про владу. А потім уточните, про кого вони так погано думають – про прем`єра, Президента чи парламент. Упевнений, вам скажуть, що про всіх. Таким чином, "перезавантаження" теж слід проводити у всіх гілках влади одночасно", - пояснив глава СП.

Коментуючи виданню заклик лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА "не тягнути до 25 жовтня" з одночасними виборами Президента і парламенту, а провести їх раніше, В.БАЛОГА сказав: "Буде це 25 жовтня або 25 вересня – не так важливо. Потрібно, щоб була політична воля для проведення повного перезавантаження влади".