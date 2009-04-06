СБУ платитиме оперативникам із платні скорочених генералів

В результаті реформування Служби безпеки України буде вдвічі скорочено кількість генеральських посад в центральному управлінні відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, кількість вказаних посад буде скорочено із 79 до 36, що дасть можливість переформувати розподіл коштів на зарплату, зокрема, для оперативних співробітників.

При цьому М.ОСТАПЕНКО пояснила, що 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Питання Служби безпеки України», яким внесено зміни до кількох попередніх указів, що стосуються організаційних і структурних питань відомства.

Зокрема, цей указ забезпечує здійснення організаційних та інших заходів першого етапу реформування, які не потребують внесення змін до законів України.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, указ сприятиме оптимізації системи управління структури СБУ, зокрема, буде скорочено зайві управлінські ланки і підрозділи, у тому числі 6 управлінь (будівельне, технічне тощо).

Також, за словами М.ОСТАПЕНКО, указ сприятиме запобіганню необґрунтованим ресурсним витратам, пов’язаним із дублюванням функцій в роботі окремих підрозділів: буде скорочено кадрові підрозділи, режимно-секретні, підрозділи охорони об’єктів.

Разом з тим передбачається поступовий перехід на демілітаризацію СБУ через заміщення військових посад цивільними.

Зокрема, на сьогодні серед 7 членів колегії СБУ вже налічується троє державних службовців. Передбачається, що усі керівні посади в СБУ (в центральному апараті та регіональних управліннях) можуть посідати державні службовці.

Як зауважила М.ОСТАПЕНКО, глава держави поставив завдання до кінця цього року завершити реформування СБУ з метою приведення її діяльності до європейських стандартів.