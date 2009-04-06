В Україні буде прийнята Річна програма співпраці з НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює сподівання, що вже до кінця квітня у державі буде прийнята Річна національна програма Україна-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі із головою Парламентської асамблеї НАТО Джоном ТАННЕРОМ, що відбулась сьогодні у Києві.

«Сьогодні наші зусилля направлені на формування першої річної національної програми співробітництва з НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО і додав, що текст цього документу вже підготовлений і переданий на розгляд держав-членів Альянсу.

Президент підкреслив, що РНП відповідає усім вимогам Плану дій щодо членства в НАТО і відображає готовність України здійснювати необхідні реформи в контексті подальшої євроатлантичної інтеграції держави.

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що вже до кінця квітня ця програма буде прийнята і вступить у дію.

Президент також запевнив голову Парламентської асамблеї НАТО, що Україна залишається надійним союзником Альянсу і у подальшому продовжуватиме брати участь в операціях організації.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив про завершення виконання усіх процедур для підписання угоди про транзитне переміщення через територію України вантажів, необхідних НАТО для проведення своєї операції із підтримання миру і стабільності в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня 2008 року ухвалила рішення підсилити співпрацю з Україною і Грузією, зокрема, шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання Україні і Грузії ПДЧ.