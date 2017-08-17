Обшуки в НКРЕКП: голова комісії Вовк скаржиться, що його не пустили на робоче місце

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час проведення обшуків у приміщенні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не пустили на своє робоче місце голову комісії Дмитра Вовка. Про це він заявив в ефірі одного з національних телеканалів.

Читайте такожГолова НКРЕ поскаржився на неодноразові спроби втручання у його роботу

«Вони мотивували те, що вони не пускають, тим, що це для них дуже важливо. Чомусь їм найбільшу перешкоду створювали металопластикові двері, які вони вирішили розбити», - сказав Вовк.

За його словами, представники НАБУ фізично утримують деяких співробітників НКРЕКП, чим порушують їх права, а також обмежили можливість спілкуватися по телефону.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ в липні цього року розпочало кримінальне провадження, в рамках якого голова і члени НКРЕКП підозрюються в тому, що вони необґрунтовано включили до складу оптової ринкової ціни на електроенергію вартість вугілля для роботи ТЕС за формулою «Роттердам+», яка завищує вартість палива.

За даними слідства, Нацкомісія виконувала злочинні домовленості, які призвели до того, що генеруючі компанії - оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат. До таких компаній НАБУ відносить «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Західенерго».

Сьогодні НАБУ проводить обшуки в будівлі НКРЕКП. За словами прес-секретаря агентства Світлани Олефір, причиною обшуків є розслідування факту можливих зловживань під час прийняття формули «Роттердам+».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Відповідно до неї, гранична вартість енергетичного вугілля у тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну проблем з накопичення достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, значна частина якої перебуває в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.