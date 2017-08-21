Посол відреагував на скандальну заяву лідера німецьких ультраправих про Крим

Посол України у Федеративній республіці Німеччина Андрій Мельник відповів лідеру правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Александеру Ґауланду, наголосивши, що окупований Крим повернеться до складу України.

Про це дипломат написав у своєму мікроблозі Twitter, розмістивши посилання на матеріал газети Hamburger Abendblatt.

"В інтерв'ю німецьким газетам Funke Mediengruppe (4 млн.читачів) дав відповідь Гауланду з AfD: "Крим знов належатиме Україні!", - написав Мельник.

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Як відомо, Ґауланд, який очолює список партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах до Бундестагу, висловлював переконання, що запроваджені проти Росії санкції не допоможуть повернути Крим Україні. Також він вважає контрпродуктивними санкції проти Росії, які були запроваджені після анексії Криму.

Нагадаємо, 5 серпня голова Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою. Водночас, в німецькому уряді нагадали слова канцлера Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана.