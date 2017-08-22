Порошенко призначив відповідального за захист національної державності

Президент України Петро Порошенко звільнив Данила Доценка з посади начальника Управління Служби безпеки в Херсонській області і призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

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«Звільнити Доценка Данила Ігоровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області», - йдеться в документі №226/2017.

«Призначити Доценка Данила Ігоровича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», - зазначається в указі №228/2017.

Нагадаємо, у липні президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови СБУ Михайла Глуговського та призначив на цю посаду колишнього начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Кононенка.