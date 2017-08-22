Порошенко: Україна має безвіз з ЄС, а росіянам закрили можливість подорожувати до США
На його думку, це означає, що Україна ніколи не повернеться ні до Радянського союзу, ні до Російської імперії.
Президент Петро Порошенко констатує отримання Україною безвізового режиму з країнами Євросоюзу і зупинення видачі Сполученими Штатами Америки неімміграційних віз по всій Росії на невизначений час.
Читайте такожУкраїна веде переговори про розширення безвізу з низкою країн (список)Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у місті Ізюм Харківської області під час церемонії відкриття мосту через річку Сіверський Донець після капітального ремонту.
«Бачите, росіянам у зв’язку з тим, що вони вислали американських дипломатів, зараз американські візи закривають, а нам безвізовий в’їзд відкривають до країн Євросоюзу, і це вже той рубікон, це точка неповернення, яка каже, що ніколи більше ми не повернемося ні до Радянського союзу, ні до Російської імперії», - переконаний він.
Як повідомляв УНІАН, США припинять видачу віз по всій Росії на невизначений час.
«У зв'язку із заходами, вжитими Російською Федерацією стосовно обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинено. 1 вересня 2017 року ця процедуру відновиться у Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинена на невизначений час», - повідомляли у Посольстві США в РФ.