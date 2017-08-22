Порошенко: Україна має безвіз з ЄС, а росіянам закрили можливість подорожувати до США

Президент Петро Порошенко констатує отримання Україною безвізового режиму з країнами Євросоюзу і зупинення видачі Сполученими Штатами Америки неімміграційних віз по всій Росії на невизначений час.

Читайте такожУкраїна веде переговори про розширення безвізу з низкою країн (список)Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у місті Ізюм Харківської області під час церемонії відкриття мосту через річку Сіверський Донець після капітального ремонту.

«Бачите, росіянам у зв’язку з тим, що вони вислали американських дипломатів, зараз американські візи закривають, а нам безвізовий в’їзд відкривають до країн Євросоюзу, і це вже той рубікон, це точка неповернення, яка каже, що ніколи більше ми не повернемося ні до Радянського союзу, ні до Російської імперії», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, США припинять видачу віз по всій Росії на невизначений час.

«У зв'язку із заходами, вжитими Російською Федерацією стосовно обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинено. 1 вересня 2017 року ця процедуру відновиться у Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинена на невизначений час», - повідомляли у Посольстві США в РФ.