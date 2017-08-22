Санкції в дії: в Москві біля посольства США вишикувалася величезна черга за візами

13:06, 22 серпня 2017
Русский міръ
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США припиняють видачу неімміграційних віз росіянам, 1 вересня процедура відновиться лише в Москві.

Ілюстрація / REUTERS

Біля посольства США на Новінському бульварі в Москві вишикувалася черга з бажаючих отримати американську візу. Про це повідомляє РИА Новости.

Вівторок — останній день, коли будуть видавати візи перед перервою до 1 вересня. Перед посольством вранці з'явилася довга черга з тих, хто повинен пройти співбесіду або вже прийшов за готовою візою (подача заявки на візу відбувається онлайн). Після перевірки документів, у тому числі виклику в посольство, здобувачів пропускають до будівлі.

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Як повідомляв УНІАН, США призупиняють видачу неімміграційних віз росіянам. Такий крок у відомстві аргументували тим, що «рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин».

1 вересня 2017 року процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін.

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