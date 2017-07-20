МЗС та прикордонники підбили підсумки першого місяця безвізу

Протягом першого місяця з моменту запровадження безвізу громадяни України найактивніше перетинали кордон в авіаційних пунктах пропуску, лише близько третини скористались біометричними документами. Про це прес-секретар та помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян сказав під час круглого столу в УНІАН на тему: "Чи беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму з ЄС після першого місяця дії".

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"Якщо говорити про тенденції першого місяця, то українці в черговий раз продемонстрували, що досить спокійно сприймають будь-які нововведення, і навіть такі революційні, як безвіз. Ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження на пункти пропуску і збільшення кількості українців, які виїжджають до Європейського Союзу. В той же час активізація у нас, звичайно, є", - сказав Слободян.

Також він додав, що близько третини українців, які за цей період перетнули кордони країн ЄС, виїжджали з біометричними паспортами. При цьому, за його словами, більшість українців, які в перший місяць безвізу скористалася ним, вже мали довгострокові шенгенські візи у біометричних паспортах, що були видані до скасування віз, у 2015-2016 роках.

"Якщо говорити конкретно про тих, хто скористався безвізом, тобто мав тільки паспорти біометричні без будь-яких віз і без будь-яких інших документів, то таких з 11 червня у нас станом на сьогодні 120 тис. 852 особи. Це становить близько 5% від усієї кількості українців, які перетнули кордон до країн Європейського Союзу за цей період", - повідомив речник Держприкордонслужби.

Разом з тим Слободян зауважив, що найбільше громадяни перетинали кордон, користуючись послугами авіаційних пунктів пропуску. За статистикою, всього таких осіб було близько 33%. Далі йдуть українці, які перетнули кордон з ЄС на ділянці українського-польського кордону, і, зокрема, таких громадян близько 25%. Ще приблизно 13% українців перетинали кордон з Угорщиною.

"На сьогодні ми маємо 51 відмову. Це досить-таки малий відсоток. Це менше ніж 0,5% від тієї кількості українців, які вже скористалися безвізом", - додав Слободян.

У зв’язку з цим він пояснив, що причинами для відмов є перевищення терміну перебування в країнах ЄС під час попередніх поїздок, а також те, що українці не змогли підтвердити мету своїх поїздок, вже перебуваючи на кордоні європейських країн.

"Переважно, це відсутність зворотніх квитків, якщо ми говоримо про авіаційний транспорт, відсутність бронювання номерів у готелях або не змогли підтвердити свою фінансову спроможність на період перебування в тій чи іншій країні", - додав він.

Своєю чергою офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич наголосив: "Ми маємо усі підстави констатувати, що одна з чотирьох свобод Європейського Союзу – вільний рух, вільне переміщення осіб, людей, є відкритою для українців, і громадяни України охоче користуються цією свободою".

Водночас дипломат повідомив, що кількість звернень українців до консульств за кордоном за місяць чинності безвізового режиму з ЄС збільшилася не суттєво.

"Я маю констатувати, що кількість звернень громадян України до консульських установ Україна за кордоном за цей проміжок часу, за цей місяць збільшилося приблизно на 10%", - сказав Кирилич.

При цьому він додав, що 10% - це середній показник по ЄС, оскільки в одній країні може бути більше звернень, а в іншій - менше.

"Але ми маємо підстави констатувати, аналізуючи динаміку звернень громадян України до закордонних установ, що вона є висхідною і може вимірюватися, власне, ось таким показником", - зазначив Кирилич.

За словами дипломата, громадяни звертаються до консульств щодо оформлень посвідчень на повернення в Україну, якщо термін перебування в ЄС був перевищеним за дозволені 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Також українці зверталися з питанням оформлення біометричних паспортів. Окрім того, українці запитують про умови і підстави, дотримуючись яких, можна перетнути кордони ЄС без віз.

"Поінформованість, обізнаність є однією із передумов не лише безпечної, але й безперешкодної подорожі, аби потім не виникали питання, які виникають", - наголосив Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.