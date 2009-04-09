Для Тимошенко, Ющенка і Януковича одночасні вибори - це глухий кут

Одночасні президентські та парламентські вибори не вигідні жодному з провідних політичних лідерів, бо кандидати в Президенти не зможуть очолити виборчі списки своїх політичних сил.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата України Остапа СЕМЕРАКА (фракція БЮТ).

За його словами, відповідно до 56-ї статті закону «Про вибори Президента України», коли на таких одночасних виборах кандидат на пост глави держави балотується ще й у народні депутати, то це є підставою для зняття його з реєстрації як кандидата в Президенти.

«Тому для кожного з політиків першого ешелону, які можуть балотуватися на пост глави держави – і для Юлії ТИМОШЕНКО, і для Віктора ЯНУКОВИЧА, і для нинішнього Президента, і для лідера комуністів тощо одночасне проведення президентських і парламентських виборів – це глухий кут», - переконаний О.СЕМЕРАК.

«Враховуючи той факт, що політична сила ініціатора одночасних виборів – Віктора ЮЩЕНКА – без нього самого навряд чи має хоч якісь шанси на подолання прохідного бар’єра, можна зробити висновок, що на Банковій або не вивчили закон, або блефують”, - вважає він.

При цьому О.СЕМЕРАК не виключив, що “ЮЩЕНКО вирішив не балотуватися в Президенти».

На думку О.СЕМЕРАКА, «загалом нинішнє виборче законодавство створює стільки перепон для одночасного проведення виборів Президента і Верховної Ради, що така комбінація є практично неможливою».