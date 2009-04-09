Голова Донецької ОДА підтримує ідею ліквідації держадміністрацій

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО підтримує ідею голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА про необхідність ліквідовувати районні та обласні державні адміністрації. Про це він повідомив на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.ЛОГВИНЕНКА, органи місцевого самоврядування, сформувавши депутатський корпус, «повинні обрати, найняти менеджерів, які б виконували програму, пропоновану органами місцевого самоврядування». «Тобто виконавчу владу будь-якого рівня рада повинна сформувати сама, і це правильно», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

Він вважає, що в управлінні країною перехід до інституту адміністрацій був пов`язаний з формуванням вертикалі виконавчої влади. В.ЛОГВИНЕНКО пояснив це не чиїмсь бажанням, а виниклою на той момент необхідністю: «Чому перейшли до інституту адміністрацій? Це спроба збудувати вертикаль виконавчої влади, і не тому, що так хотілося комусь, а тому, що час показав, наскільки органи місцевого самоврядування не змогли сформувати свою виконавчу владу».

Водночас, кажучи про Донецьку область, голова ОДА зазначив, що в цьому питанні в регіоні «благополучна ситуація».

У новій моделі управління країною без інституту районних і обласних адміністрацій і є «перспектива розвитку суспільства, зокрема, політичної системи» в Україні, упевнений В.ЛОГВИНЕНКО. За його словами, головною проблемою тут залишиться дефіцит фахівців, дефіцит державних менеджерів.

«Треба думати зараз і розуміти: де готувати, як готувати і кого готувати з тих, хто прийшов би потім у виконавчу владу. Там повинні бути люди підготовлені не за політичними мотивами», - сказав голова обладміністрації.

«Якщо партії претендують на якісь визначальні ролі, вони вже сьогодні повинні розуміти, кого вони запросять у виконавчу владу, перемігши на виборах», - підсумував В.ЛОГВИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради В.ЛИТВИН вважає за необхідне ліквідувати районні та обласні державні адміністрації. Про це він заявив під час поїздки до Полтави. «Сьогодні треба ухвалити рішення - ліквідувати районні й облдержадміністрації, щоб люди обирали депутатів в округах», - заявив В.ЛИТВИН. За його словами, обрані народом керівники повинні сформувати виконкоми. «Тоді не буде зведення рахунків. Адже сьогодні відсутність ефективності влади призводить до того, що люди не знають, до кого звернутися», - заявив В.ЛИТВИН.