Вітренко домоглася вигнання групи "Родина" з Одеської міськради

Рішенням Одеської міської територіальної виборчої комісії члени депутатської групи «Родина» Одеської міської ради Ігор МАРКОВ, Роман СКОМОРОХА, Костянтин РОЗОВ і Олександр ДОРОХОВСЬКІЙ позбавлені повноважень членів міської ради.

Про це сьогодні повідомив на 16-й сесії Одеської міськради голова МТВК Димитро МОНОХІДІ, уточнивши, що «рішення виборчої комісії прийняте одноголосно після розгляду рішення виконавчого комітету Блоку Наталії ВІТРЕНКО «Народна опозиція», до складу якого входять Прогресивна соціалістична партія України і Партія «Російсько-український союз», яке було надане тервиборчкому.

За його словами, «одержаний комісією документ від виконкому Блоку Наталії ВІТРЕНКО «Народна опозиція» завірений мокрою печаткою. Ці люди, згідно із рішенням виконкому політблоку, втратили зв`язок з політичною силою Н.Вітренко після виходу з фракції «Народна опозиція». Утворивши в жовтні 2008 року групу «Родина» в Одеській міськраді, вони вже не належать до політблоку, від імені якого обиралися в члени міськради, і не відображають його інтереси і цілі, що їх ставило керівництво тих партійних організацій, які створили виборчий блок».

Замість зазначених громадян, згідно з рішенням міського виборчкома, до складу Одеської міськради введені наступні у виборчому списку члени Блоку Наталії ВІТРЕНКО «Народна опозиція»: Надія СІРОУС, Валентина СОКОЛОВА і Олександр СТРЕЛЯЄВ, повідомив Д.МОНОХІДІ.

У момент оголошення рішення МТВК депутати, позбавлені повноважень, вже залишили зал засідань міської ради.

Нагадаємо, депутатська група «Родина» у складі шістьох членів Одеської міськради створена 5 жовтня 2008 року. До її складу ввійшли депутати Ігор МАРКОВ, Наталія ГЕОРГІЄНКО, Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ, Костянтин РОЗОВ, Роман СКОМОРОХА, Валентин ЧЕРНОВ, які були обрані в 2006 році до міськраду за списком Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». Лідер групи – мультимільйонер Ігор МАРКОВ, власник фірми «Слов`янський альянс», місцевого телеканалу АТВ і ряду інших ЗМІ, який створив пізніше в Одесі шляхом реформування Прогресивно-демократичної партії, що діяла з 1999 року, скандальну проросійську партію «Родина».