Мілітаризація Криму триває: окупанти провели запуск крилатої ракети

З розміщеного під Балаклавою берегового стаціонарного ракетного комплексу «Утес» в анексованому Криму виконано пуск крилатої ракети в рамках планового залікового тактичного навчання угруповання різнорідних ударних сил Чорноморського флоту Росії.

Про це 28 серпня повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

«У свою чергу, ударна група у складі ракетних катерів "Івановець", "Р-239" і "Р-60" виявила, взяла на супровід і атакувала корабельною артилерією швидкісну повітряну ціль. На кінцевому етапі польоту протикорабельної ракети багатофункціональний винищувач морської авіації флоту Су-30СМ перехопив повітряну ціль і знищив її, використавши авіаційну керовану ракету», - йдеться в повідомленні.

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Усього, за даними відомства, у навчаннях були задіяні 15 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, а також морська авіація і безпілотні літальні апарати.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Міноборони РФ заявило про відновлення в анексованому Криму дивізіону шахтного берегового ракетного комплексу «Утес».

Раніше в Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в анексованому Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».