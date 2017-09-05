У МОЗ розповіли про медичну реформу: Ми маємо готовий до другого читання законопроект

Медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Про це розповів журналістам заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє Громадське.

«Поетапно будемо робити реформу. Не будемо робити великий вибух. Первинна допомога, потім вторинна, потім ліки. Будемо вчити, тренувати. За три роки всі адаптуються», - сказав він.

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За його словами, до зими планується пройти повний цикл і забезпечити реформу з фінансової точки зору.

«Якщо ми з 1 січня не почнемо реформу фінансово - немає сенсу її починати загалом», - зазначив він.

Ковтонюк підкреслив, що багато поправок комітету з охорони здоров'я було враховано, і тепер законопроект готовий до голосування.

«Ми маємо готовий до другого читання законопроект, формальності всі дотримані. Юридично ми забезпечені. Документ підписано заступником голови комітету. Те саме стосується законопроекту 6604, який забезпечує зміни до бюджету щодо реформи», - додав він.