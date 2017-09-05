Київська облрада вимагає припинити тиск на депутатів з боку СБУ

Київська облрада ухвалила заяву з вимогою припинити протиправні дії Головного управління СБУ в м. Києві та розблокувати казначейські рахунки, через які фінансуються обласні програми соціально-економічного розвитку. За відповідний документ, адресований керівництву держави, депутати проголосували на позачерговій сесії 5 вересня.

Як відомо, на підставі листів СБУ казначейство зупинило фінансування більшості обласних програм. Зокрема це стосується галузей охорони здоров'я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, а також – інформаційної політики, зв’язків із громадськістю та ЗМІ.

Заяву підтримали 43 депутати з 44 присутніх, у тому числі фракція «Українського об’єднання патріотів – УКРОП». Водночас депутати «Солідарності» та Радикальної партії не прийшли на сесію.

У документі зазначено, що такий тиск на обласну раду розпочався після того, як вона у червні підтримала заяву про необхідність законодавчого врегулювання процедури імпічменту президента.

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Місцеві депутати переконані, що для блокування рахунків немає законних підстав, а справжньою метою тиску є встановлення тотального контролю над органами місцевого самоврядування та їхніми рішеннями, а також переобрання керівництва облради.

«Відсутність професійної команди в Київській обласній державній адміністрації та блокування з боку СБУ рахунків облради не дає можливості реалізовувати соціально-економічні програми Київщини, а громадянами – гарантовані законом послуги. Це неприхована спроба усунути політичних опонентів від керівництва обласною радою шляхом їхньої дискредитації в очах мешканців регіону», – зазначив голова фракції УКРОПу в Київській обласній раді Денис Нестеров.

Представник УКРОПу наголосив, що рівень фінансування програм соціально-економічного розвитку Київщини на початок вересня й без того не перевищує 10,27%, а через блокування рахунків усіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів реалізація гарантованих послуг для населення стане просто неможливою. У першу чергу це стосується програми надання безкоштовних ліків та відшкодування пільговим категоріям витрат на проїзд. Під загрозою зриву опинився й опалювальний сезон у закладах освіти та медицини області.

«Звертаємось до Президента України, до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального прокурора та голови Національного антикорупційного бюро із вимогою втрутитись у ситуацію, відновити законність, припинити протиправні дії Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області й розблокувати роботу Казначейства – заради фінансування програм, прийнятих Київською обласною радою, і надати можливість мешканцям Київщини отримувати гарантовані законом послуги», – йдеться в документі.