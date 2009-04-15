Тимошенко попередила міністра та винесла догану його заступнику

Уряд сьогодні на засіданні ухвалив рішення про дисциплінарну відповідальність міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ і його першого заступника Сергія ОФІЦЕРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

Зокрема, за словами П.КРУПКА, міністру оголошено попередження, а С.ОФІЦЕРОВУ – догану за «зволікання з виконанням рішення уряду щодо узгодження з бюджетним комітетом Верховної Ради виділення і перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду для виплати зарплати шахтарям».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 квітня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала оголосити попередження міністру вугільної промисловості В.ПОЛТАВЦЮ і догану його першому заступнику С.Офіцерову за невиконання доручення про погашення заборгованості із зарплати на шахті «Чайкіно» (ДП «Макіїввугілля»).

«Я вчора особисто втрутилася в цей процес, два тижні після того, як були виділені кошти і не заплачені людям Міністерством вугільної промисловості, і за кілька годин ми вирішили питання. Я хочу поцікавитися: невже кожного разу прем`єр-міністрові потрібно втручатися в справи міністра для того, щоб робити нормально щоденну роботу? Я вчора, чесно кажучи, була шокована тим, яке спокійне ставлення у міністра вугільної промисловості, у його заступників до того, що два тижні гроші лежать на казначейському рахунку для шахтарів і шахтобудівників, а зарплати не виплачуються. Нічим іншим, як халатністю і нездатністю, це не можна назвати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

12 квітня на шахті «Чайкіно» (ДП «Макіїввугілля») з другої і третьої зміни не піднялися на поверхню 13 працівників шахтобудівного управління №5. У четвертую зміну інших працівників ШСУ в шахту вже не пустили. Шахтобудівники, які були під землею, вимагали виплати заборгованості із зарплати.

14 квітня перший заступник міністра вугільної промисловості С.ОФІЦЕРОВ заявив, що конфлікт між держпідприємством «Макіїввугілля» і ВАТ «Донбасшахтобуд» вичерпаний.

Раніше, 2 квітня, Ю.ТИМОШЕНКО оголосила В.ПОЛТАВЦЮ подяку за ліквідацію заборгованостей із виплаті заробітних плат у вугільній галузі.