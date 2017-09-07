Україна без формального схвалення Плану дій щодо членства в НАТО виконує його в односторонньому порядку - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна без формального схвалення Плану дій щодо членства в НАТО виконує його в односторонньому порядку.

Читайте такожЗС України увійшли в Топ-30 найкращих армій світу - МіноборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Разом з північноатлантичними партнерами спільно розбудовуємо українську армію відповідно до стандартів НАТО, яких вона в основному має досягти вже на кінець 2020 року», - заявив президент.

«Впевнений, саме армія стане першою державною інституцією, яка відповідатиме критеріям членства в Альянсі. Без формального схвалення Плану дій щодо членства ми, тим не менше, виконуємо його в односторонньому порядку», - додав Порошенко.