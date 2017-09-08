Росія не відповіла на ноту протесту МЗС України із вимогами щодо затриманого українця Гриба

МЗС України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затримання українці – 19-річного Павла Гриба. Про це повідомила речниця відомства Мар’яна Беца, пише «Радіо Свобода».

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«Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росії немає», – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав в Гомель на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, повинна була приїхати на зустріч з РФ. Гриб повідомив, що Павло повинен був повернутися в той же день. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина в Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримування Павла Гриба під вартою в спецустановах в цієї країні. Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом білорусько-українського кордону. Цю інформацію підтвердили і українські прикордонники.

7 вересня, Ігор Гриб повідомив УНІАН, що його сина утримують у слідчому ізоляторі №5 в Краснодарі. Представник Департаменту консульської служби МЗС України Кирилич повідомив, що українським дипломатам доручено отримати доступ до слідчого ізолятора в Краснодарі до Павла Гриба.