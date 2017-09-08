Росія не відповіла на ноту протесту МЗС України із вимогами щодо затриманого українця Гриба
Зокрема, МЗС України вимагало забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України.
МЗС України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затримання українці – 19-річного Павла Гриба. Про це повідомила речниця відомства Мар’яна Беца, пише «Радіо Свобода».
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«Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росії немає», – сказала вона.
Як повідомляв УНІАН раніше, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав в Гомель на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, повинна була приїхати на зустріч з РФ. Гриб повідомив, що Павло повинен був повернутися в той же день. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина в Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).
29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримування Павла Гриба під вартою в спецустановах в цієї країні. Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом білорусько-українського кордону. Цю інформацію підтвердили і українські прикордонники.
7 вересня, Ігор Гриб повідомив УНІАН, що його сина утримують у слідчому ізоляторі №5 в Краснодарі. Представник Департаменту консульської служби МЗС України Кирилич повідомив, що українським дипломатам доручено отримати доступ до слідчого ізолятора в Краснодарі до Павла Гриба.