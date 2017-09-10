Затримання "Інтерсіті" з Саакашвілі: нардепи готують заяву в поліцію Польщі й вимагають консула

Народні депутати, які супроводжують Міхеіла Саакашвілі, готують заяву до поліції Польщі та Генеральної прокуратури, а також звернення до спікера українського парламенту Андрія Парубія, передає Українська правда.

Як передає кореспондент "Української правди", таке рішення було прийнято на нараді за участю Юлії Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Івана Крулька та екс-глави СБУ Валентина Наливайченка.

Депутати мають намір поскаржитися на те, що їх заблокували в потязі. Також вони наполягатимуть, щоб до них прибув український консул.

Загалом у потязі перебувають 11 народних депутатів.

Разом з тим, народний депутат Мустафа Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, що "крайньою" в ситуації з Саакашвілі можуть зробити чергову по станції Броди Оксану Верхоляк.

Він нагадав, що підприємство "Інтерсіті", яке обслуговує напрямок Перемишль-Львів, кожні кілька хвилин по гучному зв'язку повідомляє, що вони не можуть вирушити по маршруту, оскільки отримали відповідну вказівку від Нацполіції України, в якій йдеться про перебування в поїзді особи, якій заборонений в'їзд на територію України.

Тим часом, Нацполіція України стверджує, що ніякого відношення до цієї ситуації не має.

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"А ось крайньою може виявитися така собі Оксана Василівна Верхоляк - чергова по станції Броди (ПАТ Укрзалізниця "Регіональна філія Львівська залізниця" ВСП "Рівненська дирекція залізничних перевезень"), яка, за словами співробітників поїзної бригади, особисто дала доручення зупинити відправлення складу з Перемишля", - написав Найєм.

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.

Після того, як усі, хто супроводжує Саакашвілі, зайшли у потяг "Перемишль - Київ", стало відомо, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда не виїжджати, поки екс-глава Одеської ОГА не вийде з вагона. Поїзд мав виїхати з Перемишля о 14:07 за місцевим часом.