Посол України спростовує виклик до МЗС Польщі через ситуацію із Саакашвілі на кордоні

Посол України у Польщі Андрій Дещиця спростовує інформацію про нібито виклик до Міністерства закордонних справ Польщі для надання пояснень через ситуацію з позбавленим українського громадянства Міхеїлом Саакашвілі на польсько-українському кордоні.

Про це дипломат повідомив у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про те, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про його виклик до польського зовнішньополітичного відомства.

"До МЗС мене не викликали", - сказав Дещиця.

"Ми були в контакті з польськими партнерами, щоб вирішити ситуацію з громадянами України, які не могли вчасно виїхати з Перемишля. На місце був направлений консул з Любліна, який надавав допомогу громадянам України", - додав посол.

Також спростування оприлюднила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Станом на 10.00 11 вересня інформація про виклик посла України в Польщі до МЗС не відповідає дійсності", - написала вона у Twitter.

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Раніше Радіо Свобода з посиланням на польські ЗМІ повідомляла, що за ситуацією із Саакашвілі стежать польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак, а також міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

Також радіо з посиланням на депутата Європейського парламенту Яцека Саріуша-Вольського повідомляло, Дещицю викликали в МЗС Польщі для надання пояснень.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

За словами політика, він подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалось, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску "Шегині".

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.