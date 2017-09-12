Мій паспорт знаходиться в кабінеті у Порошенка - Саакашвілі

Нібито викрадений паспорт Саакашвілі знаходиться в кабінеті президента України. Про це екс-глава одеської ОДА та колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив журналістам у Львові, відео зустрічі з представниками ЗМІ транслюється на його сторінці в Facebook.

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"Я не знаю, звідки вони знають, що я Михеїл Саакашвілі, тому що у мене паспорта немає, тому що вони вкрали. Але я визнаю перед вами, перед світом, що я Михеїл Саакашвілі", - заявив він.

Також Саакашвілі сказав: "Вони незаконно вкрали паспорт, який, до речі, зараз у кабінеті Порошенка, і я знаю точно тому, що той керівник, який це зробив, сказав (про це) другові".

"Вони принесли президенту паспорт, який вони вкрали з нашого автобуса", - додав він, зазначивши, що зараз не має більше жодних документів.

Нагадаємо, у вівторок вранці в готель "Леополіс", де зупинився Саакашвілі, прийшли поліцейські й прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

За словами політика, він подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко в липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалося, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики й активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Поїзд «Інтерсіті», в якому намагалися виїхати в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, був заблокований. У поїзді оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в'їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону на автобусі, але на цей раз він поїхав у пункт пропуску "Шегині".

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України і зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув в Україну, щоб захистити свої права в суді.